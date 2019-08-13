شكرا لقرائتكم بتروجت : أحمد عبد الرسول مش للبيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو بتروجت أن أحمد عبد الرسول مدافع الفريق ليس للبيع لأى نادى مهما كانت الإغراءات المادية نظرا لرغبة الإدارة فى العودة سريعا لدورى الأضواء وعدم الإستمرار فى القسم الثانى اكثر من موسم .

وأضاف عمرو حسن مدير الكرة ببتروجت أنه لا نية مطلقا لدى إدارة النادى فى التفريط فى أحمد عبد الرسول فى الموسم المقبل ، مؤكدا أنه أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى .

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وأضاف مدير الكرة بالنادى البترولى أن ازمة اللاعبين فى مصر أنهم ينظروا إلى مصلحتهم الشخصية فقط بعيدا عن مصلحة النادى الذى صنعهم ، لذا فإنه بالرغم من أن إدارة بتروجت تتعامل بإحترافية مع كافة اللاعبين وتترك اللاعب الذى يأتى بمقابل مادى جيد ، إلا أننا نرى أن أى لاعب يحبز الرحيل بعيدا عن أى شئ أخر

كان بتروجت قد هبط للقسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى فى الموسم المنقضى برصيد 23 نقطة .

يذكر أن إدارة المصرى البورسعيدى دخلت فى مفاوضات قوية مع إدارة بتروجت من أجل التعاقد مع اللاعب وعرضت 3 مليون جنيه نظير التعاقد معه ، إلا أن إدارة الفريق البترولى تمسكت باستمرار اللاعب معها فى الموسم المقبل .