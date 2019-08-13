شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع مؤمن زكريا على فسخ عقده بالتراضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتاج مؤمن زكريا لفترة علاج لن تقل عن 3 أشهر بسبب معاناته من اصابة ستعيق عودته لتدريبات الأهلي.
ويحسم التقرير الطبى موقف مؤمن زكريا النهائى سواء بالاستغناء عنه نهائيا أو علاجه وقيده في فترة انتقالات لاحقة.
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