شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع مؤمن زكريا على فسخ عقده بالتراضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلي مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق على عدم قيده في قائمة الفريق المحلية ومنحه الاستغناء الخاص به وفسخ عقده بالتراضي في ظل تعذر قيده خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحتاج مؤمن زكريا لفترة علاج لن تقل عن 3 أشهر بسبب معاناته من اصابة ستعيق عودته لتدريبات الأهلي.

ويحسم التقرير الطبى موقف مؤمن زكريا النهائى سواء بالاستغناء عنه نهائيا أو علاجه وقيده في فترة انتقالات لاحقة.