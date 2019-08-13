شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يتعرض للاصابة فى مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاصابة في مران الفريق الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

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وأصيب أحمد الشيخ في كرة مشتركة مع أحد اللاعبين، وسارع طبيب الفريق بالنزول للملعب لعلاجه، وعاد لاستكمال المران بعد فترة قصيرة.

يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بر» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا أحرزكلاً من على معلول و أحمد الشيخ " هدف "، ووليد أزارو هدفين.