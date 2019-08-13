الإسماعيلي يدخل فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى من أجل استقطابه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم منطقة وسط الفريق بلاعب خبرة. كان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات من أجل التعاقد مع محمد شريف لاعب وسط الأهلى الذى رفض العرض وفضل الإنتقال لإنبى ، وهو ما جعل مسئولى الدراويش ينتقلون للتفاوض مع احمد حمودى الذى قام بفسخ عقده مع الأهلى بالتراضى وأصبح حرا وهو ما يسهل من مهمة الإسماعيلى للتعاقد معه . ويسعى مسئولى الإسماعيلى فى الوقت الراهن لإبرام 3 صفقات سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى المقرر إنتهائه يوم 29 أغسطس الجارى .

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