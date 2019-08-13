شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يصرف النظر عن التعاقد مع حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس النظر عن التعاقد مع حسام حسن مدافع بتروجت بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية والتمسك به للمشاركة معهم فى دورى القسم الثانى .

كان مسئولو المقاولون قد تقدموا بعرض مادى يقدر بـ500 ألف جنيه من أجل الحصول على خدمات مدافع بتروجت فى الوقت الذى طلب فيه مسئولى الاخير 4 مليون جنيه للإستغناء عن اللاعب .

يذكر أن بتروجت هبط لدورى القسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة ، بينما حقق المقاولون العرب طفرة كبيرة فى الموسم الماضى باحتلاله المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة .