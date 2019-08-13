بتروجت يلتقى مع الإسماعيلى وديا الجمعة...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق بتروجت مع الإسماعيلى وديا الجمعة المقبل فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا للدورى .
ويستعد بتروجت لدورى القسم الثانى الذى سيقام اوائل شهر أكتوبر المقبل ، بينما يستعد الإسماعيلى للدورى الممتاز الذى سيقام منتصف سبتمبر المقبل .
كان بتروجت قد خاض العديد من المباريات الودية كان اخرها الفوز على وادى دجلة الجمعة الماضية بهدفين مقابل هدف .
وقد أبرم مسئولى بتروجت العديد من الصفقات السوبر على رأسها احمد رؤوف مهاجم الفريق الأسبق وحسين حمدى مهاجم الترسانة وخالد عبد الرازق مدافع النجوم وثلاثى كوكاكولا إسلام كانو إيهاب عبد المحسن وأحمد الحسينى .
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