شكرا لقرائتكم البرتغالي مارتينيز يشارك في تدريبات الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك البرتغالي أرسينيو مارتينيز للمرة الأولى في تدريبات الفيحاء يوم الثلاثاء بعد أيام من توقيعه رسمياً مع النادي لمدة موسم واحد. وظهر مارتينيز في تدريبات الفيحاء التي انطلقت عقب الفراغ من إجازة عيد الأضحى التي منحها المدرب جورجي سيماو للاعبي الفريق. وفي المقابل قرر سيماو منح الثنائي عبدالكريم القحطاني وسامي الخيبري فترة راحة بعد مشاركتهما مع المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا مؤخراً.

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