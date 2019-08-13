شكرا لقرائتكم الفتح يلاقي العدالة في مباراة ودية مغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلاقي الفتح جاره العدالة في مباراة ودية يوم الجمعة وذلك استعداداً لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين التي تنطلق يوم 22 من الشهر الجاري. وبحسب الخبر الذي نشره حساب الفتح فإن مواجهته مع الجار الصاعد إلى دوري المحترفين ستكون مغلقة عن الإعلام والجماهير. وعاود الفتح تدريباته بعد انتهاء معسكره الإعدادي الذي أقيم في سلوفينيا لمدة 26 يوماً.

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