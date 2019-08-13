شكرا لقرائتكم الفرج رجل مباراة الهلال والأهلي الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان الفرج قائد الهلال رجلاً لمباراة فريقه يوم الثلاثاء مع أهلي جدة ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال مباراة الإياب على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بهدف من الصربي دانييل أليكسيتش، لكنه تأهل إلى مواجهة اتحاد جدة مستفيداً من فوزه العريض في مباراة الذهاب 4-2.

ولعب الفرج مباراته الأولى بقميص الهلال منذ لقاء ديربي الرياض أمام النصر في الثامن من ديسمبر الماضي، بعدما عانى من الإصابات التي غيبته عن القسم الثاني من الموسم الماضي كاملأً، لكن الروماني رازفان لوتشيسكو قرر الاعتماد عليه أساسياً في مباراة الأهلي التي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب.