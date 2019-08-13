كايل لاوري ينضم إلى المنسحبين من المنتخب الأميركي في مونديال السلة

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انضم موزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز كايل لاوري الى قائمة الغائبين عن صفوف المنتخب الاميركي الذي يستعد للدفاع عن لقبه في مونديال السلة المقرر في الصين بين 31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر.

واكد لاوري، المتوج مع فريقه بطلا للدوري في الموسم المنصرم، الاثنين غيابه بسبب اصابة في الابهام الايسر وخضوعه لعملية جراحية في تموز/ يوليو، واضراره للخضوع لفترة نقاهة.

وكتب اللاعب الاميركي على صفحته عبر انستاغرام "كنت آمل في أن اتعافى في الوقت المناسب للبطولة، ولكن الاطباء لم يمنحوني الضوء الاخضر من اجل العودة بشكل نهائي الى الملاعب".

وتابع "أعشق اللعب مع المنتخب الاميركي، ولكن يتوجب عليّ الامتناع عن المشاركة هذه المرة وتشجيعهم من المنزل".

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ويضاف غياب لاوري الى لائحة طويلة من نجوم الدوري الاميركي للمحترفين قرروا عدم المشاركة في المنتخب الذي يشرف عليه المدرب غريغ بوبوفيتش، بعدما كان اعلن "الملك" ليبرون جيمس في نيسان/ أبريل الماضي عدم قدرته على الالتحاق بصفوف الفريق، إلى جانب العديد من الاسماء أمثال كل من جيمس هاردن، أنتوني ديفيس وكواهي لينارد الذين فضلوا الاستعداد للموسم الجديد للدوري مع فرقهم على ارتداء قميص المنتخب.

وما زالت مشاركة ماركوس سمارت موزع اللعب في فريق بوسطن سلتيكس موضع شك، بعدما غاب بسبب انكماش في ربلة الساق عن المباراة الاستعراضية التي اقيمت في لاس فيغاس الجمعة.

ويعاود المنتخب الاميركي تمارينه في كاليفورنيا هذا الاسبوع، على ان يخوض مباراة ودية امام اسبانيا في أنهايم الجمعة.

ويغادر المنتخب لاحقا الى استراليا حيث يخوض مباراتين وديتين امام اصحاب الارض وكندا، استعدادا للمونديال السلوي في سعيه لاحراز لقبه الثالث تواليا في انجاز غير مسبوق، حيث سيلعب ضمن المجموعة الخامسة مع تركيا، الجمهورية التشيكية، واليابان.