الهلال يضرب موعدا مع الاتحاد في دور ربع النهائي رغم الخسارة من الأهلي بهدف في لقاء الاياب

تُختتم اليوم منافسات دور الستة عشر لمجموعة الغرب من آسيا حين تُقام مبارايات العودة بين قمتين الأولى بين السد والدحيل والثانية كلاسيكو سعودي بين الهلال والأهلي تلك القمة التي كسرت نتيجة مباراة ذهابها والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة “ملعب الأهلي” من اثارة لقاء العودة ففاز الزعيم برباعية مقابل هدفين.

مباراة الهلال والاهلي

وتنطلق القمة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة حيث سيكون النقل متاحا عبر شاشة قناة bein sports وأيضا قناة الاتحاد الآسيوي عبر اليوتيوب داخل النطاق الجغرافي للمملكة، وسيكون المتأهل من لقاء اليوم في مواجهة كلاسيكو آخر مرة أخرى يجمعه مع اتحاد جدة في دور ربع النهائي.

وضمنت الجماهير السعودية تواجد أحد ممثليها في دور نصف النهائي حيث ستكون هناك مواجهة خالصة بين الاتحاد والمتأهل اليوم وربما سيكون لقاء هذا الدور سعودي خالص فالنصر سينافس المتأهل من السد والدحيل في ربع النهائي، فهل ستحتضن السعودية هذا العام لقب البطولة.

نتيجة مباراة الهلال والاهلي

وقبل المباراة شدد الأمير منصور بن مشعل في بيان أصدره بضرورة تجاوز كافة العقبات من أجل الفوز وطالب اللاعبين بأن يكونوا في الوعد لاستعادة روح الفريق واللعب بجدية من أجل تحقيق التأهل.

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يذكر أن الأهلي والهلال قد خرجا الموسم الماضي خاليا الوفاض بعد خسارة الدوري والكأس لاسيما الهلال الذي فقد الدوري لصالحه منافسه النصر في الأتار الأخيرة من عمر المسابقة

وشهد تشكيل الأهلي مفاجأة أن السولية حل بديلا: محمد العويس، حسين عبد الغني، العسيري، حسون، دي سوزا، خبراني، علي الأسمري، أليكسيتش، محمد آل فتيل، سلمان المؤشر، دجانيني

وعلى مدار 94 دقيقة شهدها أحداث اللقاء لم يتمكن الأهلي من تسجيل سوى هدف وحيد أحرزه عسيري قبل نهاية الشوط الأول ونجح الهلال في أن يُسير الشوط الثاني كما يريد ليخرج بهزيمة 1-0 ولكن التأهل المطلوب.