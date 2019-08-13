مواجهة جنونية: ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اياب دوري ابطال اسيا لكرة القدم

نرصد ملخص نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم في دوري ابطال اسيا لكرة القدم،قمة كروية نارية ومشوقة بين الهلال والاهلي السعودي ضمن إياب دور الستة عشر من البطولة الأسيوية على استاد محيط الرعب معقل الموج الأزرق، يسعى كل فريق إلى تخطي عقبة الآخر وإسعاد الجمهور الحاضر واستكمال المنافسة على اللقب الهام، نتيجة ماتش الهلال والأهلي الان.

نتيجة ماتش الهلال والاهلي

من المقرر أن تنطلق المواجهة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة على الهواء من خلال شاشة قناة beIN sports hd2 بتعليق عصام الشوالي مع استوديو تحليلي قبل وبعد نهاية اللقاء الكبير، كما سيتم إذاعة المباراة عبر قناة الكأس بتعليق سمير اليعقوبي.

الجدير بالذكر إن لقاء الذهاب بين الهلال والاهلي انتهى بانتصار الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت تألق المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بتسجيله هاتريك في مرمى اصحاب الارض ليٌقرب فريقه من التأهل للدور المقبل على حساب الراقي، وتلك المواجهة ستكون حاسمة في تحديد بطاقة العبور للدور المقبل.

ملخص مباراة الهلال والاهلي

تلقى الزعيم صدمة قوية بعدما تأكد غياب لاعب الوسط عبدالله عطيف عن صفوف الفريق في قمة الليلة عقب مغادرته التدريبات الختامية بسبب تعرضه لنزلة برد حادة.

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نوضح إن الفريق المتأهل من مباراة اليوم سيضرب موعدا مثيرا مع الاتحاد السعودي الذي تمكن من حسم تأهله بالأمس على حساب ذوب آهن برباعية.

أستقر المدير الفني للهلال على التشكيل الأساسي وجاء كالآتي: المعيوف – الشهراني – هيون سو – آل بليهي – الحافظ – كنو – الفرج – كاريلو – جيوفينكو – الدوسري – جوميس.

مدرب الأهلي أعلن عن تشكيلة لاعبيه وهي: حارس المرمى: العويس، الدفاع: عبد الغني – آل فتيل – خبراني – حسون، الوسط: المؤشر – الأسمري – دي سوزا – عسيري، وفي الهجوم: دجانيني – اليكسيتش.

تمكن الهلال السعودي من خطف بطاقة العبور لدور الثمانية على الرغم من هزيمته أمام الاهلي بهدف دون رد، مستفيداً من نتيجة لقاء الذهاب الذي انتهى بنتيجة 4-3 لصالح الزعيم.