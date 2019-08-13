تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والهلال في مباراة الإياب من دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا

يحل أهلي جدة اليوم ضيفاً على نادي الهلال السعودي في محيط الرعب بملعب جامعة الملك سعود في إياب الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، ويبحث الأهلي في مهمته الصعبة اليوم عن العودة للقاء بعدما خسر على أرضه في الذهاب بنتيجة ثقيلة 4-2 كادت تعصف بآماله في البطولة.

موعد مباراة الهلال والأهل

وتنطلق المباراة الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش وتُذاع على قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية بتعليق عصام الشوالي وعلى قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب داخل السعودية فقط.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

وقد أكد مدرب الهلال بأن المباراة لم تنتهي بعد ولكنه يتعامل مع الإياب كأنها الشوط الثاني فقط ولا يتعامل بأن الزعيم قد تأهل لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل وعليه تقديم أداء جيد في الإياب، كما عبر عن سعادته بالنستوى الذي قدمه اللاعبين في المباراة الأولى، ويسعى مدرب الأهلي لتعويض الهزيمة رغم الغيابات التي لحقت بالفريق.

الدقيقة 4: الهلال يبدأ من الدفاع والأهلي يحاول الحصول على الهدف الأول وهجمة تخرج للركنية ودفاع الزعيم ينقذ الكرة.

الدقيقة 30: الهدف الأول للهلال يضيع بعدما أهدر جوميز هجة قوية بعد تصويبة على المرمى

الأهلي يختتم الشوط الأول بتقدمه بهدف من تصويبة على المرمى.

الدقيقة 60: التعادل السلبي سيد الموقف حتى الآن بين الفريقين والهلال يلجأ للدفاع لضمان التأهل والأهلي يحاول إحراز الثاني

الهلال يخسر بهدف من الأهلي في مباراة الإياب ويصعد بمجموع المباراتين إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا