كلاسيكو مثير: الآن نتيجة مباراة الهلال والاهلي السعودي في دور الستة عشر

تعرف معنا على نتيجة مباراة الهلال والاهلي، كلاسيكو سعودي كبير في مواجهة العودة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا تجمع بين الزعيم والأهلي المُلقب بـ “قلعة الكؤوس” وذلك من أجل تحديد الفريق المتأهل على حساب الآخر ومواصلة المشوار نحو حصد اللقب القاري الذي يسعى إليه كلا الفريقان، نتابع ملخص الهلال والاهلي، ويأمل لاعبي الحوت الأزرق في الاستفادة من ملعب جامعة الملك سعود والجمهور الذي سيحتشد بالمدرجات، خاصةً أمام منافس الليلة الذي فشل في تحقيق أي انتصار على الهلال على أرضية “محيط الرعب” كما يلقبونه المشجعين.

نتيجة مباراة الهلال والاهلي

كشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الصيني الذي سيدير اللقاء المرتقب على المستطيل الأخضر، وسيكون مانينج هو حكم الساحة ويساعده شيانج وساو بي، أما الحكم الرابع فإنه ديلان بيريرا.

ملخص ماتش الهلال والاهلي اليوم

تشكيلة الراقي الرسمية كما أعلنها المدرب: العويس – عبد الغني – آل فتيل – خبراني – حسون – المؤشر – الأسمري – دي سوزا – عسيري – دجانيني – اليكسيتش.

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تبدو حظوظ الزعيم الأزرق أفضل بكثير من خصمه للصعود للدور ربع النهائي بالمسابقة القارية بعد تسجيله رباعية رائعة خارج ملعبه.

تشكيل لاعبي الزعيم هو: حراسة المرمى: المعيوف، خط الدفاع: الشهراني – هيون سو – آل بليهي – الحافظ، الوسط: كنو – الفرج – كاريلو، ثلاثي الهجوم: جيوفينكو – الدوسري – غوميز.

انتهت المباراة بفوز الاهلي على الهلال بهدف نظيف ولكن ذلك لم يكفي قلعة الكؤوس لحسم التأهل بعد خسارتهم في على ملعبهم برباعية، وبذلك يصعد الأزرق لملاقاة الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي من البطولة.