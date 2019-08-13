الزعيم إلى ربع النهائي ! نتيجة مباراة الهلال والاهلي 13-8-2019 في إياب دور الستة عشر أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم، الجميع يترقب مباراة أهلي جدة وهلال السعودية في قمة كروية ذات الطابع الآسيو ضمن مباريات إياب الدور السادس عشر من البطولة، ويسعى فيها الهلال إلى مواصلة التقدم بعد فارق الهدفين الذي سجله في مباراة الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة ولكن تمكن الضيوف من الانتصار، ويبحث الأهلي لحصد ثلاثة أهداف نظيفة أو أكثر لرفع رصيده والتأهل إلى دور ربع النهائي على أن الجميع يشهد بصعوبة المواجهة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء، خصوصًا أن مباراة الهلال اليوم يتسلح بكل من الأرض والجمهور والروح المعنوية المرتفعة التي حصدها طوال مواجهاته في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة الهلال والاهلي

وأكد لوتشيسكو المدير الفني للهلال أن الفريق سيتعامل بحذر تام مع الخصم، خصوصًا أن تلك المواجهات لا تتحدد من خلال مباريات الذهاب فحسب، ولكن مباريات الإياب قد يكون لها رأي آخر في تغيير رصيد كلا الفريقين، ويتمتع الفريق بمجموعة من أمهر اللاعبين وعلى الأخص الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال الذي سجل ثلاثية في أول لقاء رسمي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي نتيجة الاهلي والهلال.

يسعى جمهور الزعيم إلى التقدم وحصد بطاقة التأهل والتي تعتبر من ضمن أصعب المباريات التي شهدتها البطلولة، وقد امتلأ الملعب بالمشاهدين والمتفرجين من عشاق الكرة بعد أن تم حجز التذاكر قبل وقفة عيد الأضحى عبر الإنترنت، وسط مطالبات بفوز الفريق صاحب أكبر عدد من البطولات.

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نتائج دوري ابطال اسيا

الهلال الأهلي 0 1

هدف الاهلي اليوم، أكد مدرب أهلي جدة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، أن المباراة تحتاج الكثير من المغامرة من قبل لاعبي الفريق وذلك لبلوغ الدور التالي، وتم تدراك الأخطاء الثلاثة التي وقع فيها الفريق، وأهم شئ أنه سيتم عودة كل من الثلاثي عبدالباسط هندي ويوسف الحربي وعبدالله حسون.

تشكيل الأهلي في حراسة المرمى: العويس، الدفاع: عبد الغني – آل فتيل – خبراني – حسون، الوسط: المؤشر – الأسمري – دي سوزا – عسيري، وفي الهجوم: دجانيني – اليكسيتش، بينما تشكيل الهلال حراسة المرمى المعيوف – الشهراني – هيون سو – آل بليهي – الحافظ – كنو – الفرج – كاريلو – جيوفينكو – الدوسري – غوميس.

نتيجة مباراة الهلال ضد الاهلي، تمكن اللاعب عبدالفتاح توفيق عسيري من إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي دون رد بهدف وحيد، وتستمير تلك النتيجة حتى الشوط الثاني والأهلي يفوز في تلك المباراة، ولكن المتصدر إلى دور ربع النهائي هو الهلال بسبب فرق النقاط المتحصل عليها، كان من الممكن أن يتصدر الأهلي إذا أحرز ما لا يقل عن ثلاثة أهداف في مباراة الإياب اليوم قدمنا لكم نتائج دوري ابطال اسيا.