الهلال يتأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الأهلي بمجموع المباراتين

يبحث الهلال عن تعزيز تفوقه على أهلي جدة في مباراة الإياب التي تجمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود، وقد انتهت مباراة الذهاب بتفوق منقطع النظير للهلال بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين فقط، ويبحث النادي الأهلي عن الفرصة للعودة والمنافسة على التأهل بعدما تعقد موقفه بعد مباراة الذهاب.

وتُنقل المباراة على قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الآسيوي وعلى قناة بي إن سبورت الرياضية الثانية بتعليق الكابتن عصام الشوالي على القمة الكروية السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

نتيجة مباراة الهلال والأهلي

وقد طالب الأمير منصور بن مشعل لاعبي الأهلي بتقديم مباراة جيدة وسرعة نسيان مباراة الذهاب، حيث يحتاج النادي الأهلي إلى الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء أو ثلاثة مقابل هدف للتأهل إلى ربع النهائي وهو ما يجعل الأمر بالغ الصعوبة أمام الهلال، ويحتاج مدرب الهلال إلى إثبات نفسه في بداية الموسم بتحقيق فوز آخر أمام الأهلي.

الدقيقة 4: الأهلي يحاول إحراز الهدف الأول ولكن الدفاع الهلالي مستمر في الذود عن مرماه ويرسل الكرة إلى الهجوم لبدء هجمة.

الدقيقة 30: تمريرة بينية تخترق صفوف الدفاع الهلالي ولكن طويلة تصل سهلة إلى حارس المرمى.

الأهلي يتقدم بهدف من تصويبة من خارج منطقة ال18.

انتهاء الشوط الأول من عمر اللقاء بين الأهلي والهلال بتقدم الأهلي بهدف نظيف

الدقيقة 60: استحواذ من جانب الزعيم وسيطرة على وسط الملعب وهجمات بدون عنوان على ملعب الأهلي

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف وحيد والهلال يتأهل لدور الثمانية.