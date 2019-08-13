كلاسيكو آخر: نتيجة مباراة الهلال والأهلي اليوم في مباراة الاياب وخروج رغم الانتصار

نقدم لكم نتيجة مباراة الهلال والاهلي اليوم متابعو الكرة السعودية على موعد متكرر من أحداث المواجهة الهامة في ليلة وأمسية جميلة تجمع بين الهلال صاحب الديار والذي تفصله خطوات قليلة على التأهل لربع النهائي والأهلي الطامح لكتابة تاريخ وصناعة ريمونتادا عالمية في لقاء الاياب الذي يشهده ملعب جامعة الملك سعود في حضور جماهيري للزعيم.

مباراة الهلال والاهلي

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت عدد وافر من الأهداف حيث سجل الهلال 4 أهداف بينما لم يتمكن الأهلي حينها سوى احرزا هدفين وهو ما يجعل الأهلي مُطالبا اليوم بتسجيل على الأقل 3 أهداف للصعود شريطة نظافة شباكه أو الفوز بفارق هدفين بنتيجة أكبر من مواجهة الذهاب أو الفوز بفارق 3.

وتحدث المدير الفني للأهلي برانكو إيفانكوفيتش عن اللقاء في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، مؤكدا أن المغامرة هى الحل لمباراة الليلة، ويجب عليهم فعل ذلك من أجل الصعود وأن كرة القدم لا تعرف كلمة المستحيل في النتائج ولأن الأهلي يشارك في كلالبطولات بدافع الفوز فهو بحاجة للمغامرة.

نتيجة الهلال والاهلي اليوم

وكانت تذاكر المباراة قد تم البدء في توزيعها وبيعها مساء الجمعة التي سبقت يوم وقفة عيد الأضحى المبارك حيث يتم تخصيص معظم المدرجات لأصحاب الأرض وهو الجمهور الهلالي مقابل 5% لجمهور الضيف الأهلي، فهل سنشاهد اليوم لوحة فنية يرسمها جمهور الزعيم

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تشكيل الهلال للمباراة: عبدالله المعيوف – خط الدفاع : ياسر الشهراني – جانغ هيون سو – علي ال بليهي – عبدالله الحافظ – محمد كنو – سلمان الفرج – سالم الدوسري – أندري كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – غوميز

دخول اللاعبين الآن لأرضية الملعب وسط استقبال حافل من الجماهير الهلالية المتواجدة في المدرجات والتي تشجع لاعبيها بقوة في شئ أشبه بالاحتفالية

انتهت مباراة الهلال والأهلي الليلة بفوز النادي الأهلي أهلي جدة بنتيجة هدف نظيف سجله عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول واستمر الشوط الثاني بنفس النتيجة ويودع الأهلي المسابقة، وسيكون الهلال في مواجهة الاتحاد في الجولة القادمة