رابط مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر كورة لايف اون لاين البلوز ضد الريدز سوبر أوروبي

صراع إنجليزي قوى يشهده ملعب فودافون أرينا مع رابط مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف اون لاين بالعاصمة التركية إسطنبول مساء الأربعاء حين يواجه ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مواطنه تشيلسي حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها على قناة بي إن سبورت 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي بقيادة تحكيمية نسائية لستيفاني فرابرت.

يواجه ليفربول مشكلة كبيرة قبل خوض مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بسبب تعرض حارسه الأساسي أليسون للإصابة التي تتطلب غيابه لمدة تتراوح من ثلاثة لأربعة أسابيع وهو الأمر الذي أزعج المدير الفني للفريق يورجن كلوب لكنه يثق فى الوقت ذاته في قدرات الوافد الجديد على النادي الحارس أدريان، وباستثناء ذلك فكتيبة يورجن كلوب أعلنت جاهزيتها لاقتناص اللقب.

تعد بطولة السوبر الأوروبي تحدى جديد لنجم الكرة المصرية والعربية ولاعب ليفربول محمد صلاح الذي يسعى للفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، وأكد اللاعب على حرص كل زملائه على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر والخروج بنتيجة الفوز على حساب تشيلسى الصعب على حد وصفه.

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كورة اون لاين رابط تشيلسي ضد ليفربول في السوبر الأوروبي مباشر

يخوض ليفربول مباراة السوبر الأوروبي الريدز ضد البلوز بمعنويات مرتفعة بعد الأداء القوى والنتيجة الكبيرة التي حققها الفريق فى مستهل شواره ببطولة الدوري للموسم الجديد على حساب نوريتش سيتي حيث فاز الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف على عكس تشيلسي الذي سيخوض مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر أملا في استعادة هيبته بعد الخسارة المذلة في بداية مشوار الدوري على يد مانشستر يونايتد.

وتعد هذه هي المرة الأولى فى تاريخ بطولة السوبر الأوروبي أن يتنافس على لقبها ناديين إنجليزيين، ويسعى كلوب لكسر عقدته في الفوز بالسوبر حيث فشل فى تحقيقه ثلاث مرات من قبل.

رابط تشيلسي وليفربول بث مباشر كورة لايف

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