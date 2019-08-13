موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي تعرف على تفاصيل المباراة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في كل مكان، محبي الكرة العالمية كرة المتعة والقوة، أنتم على موعد مع نهائي كأس السوبر الأوروبي، بين ليفربول النجم المصري محمد صلاح الطامح للفوز والتتويج للمرة الثانية مع ليفربول، وبين تشيلسي الذي يريد أن يصالح جماهيره، بعد البداية السيئة في الدوري الانجليزي والخسارة من مانشستر يونايتد بأربعة أهدف، فلمن ستكون الغلبة في اللقاء المرتقب.

تستضيف الأراضي التركية مباراة السوبر الأوروبي، وتحديداً ملعب نادي بشكتاش ملعب فودافون أرينا، غداً الأربعاء الموافق 14/8/2019، وسوف تذاع المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية،على قنوات بي إن سبورت HD1.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي غداً في نهائي كأس السوبر الأوروبي

تنطلق المباراة غداً الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الأمارات.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام تشيلسي.

حراسة المرمى: (اليسون بيكر) أدريان.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: ويجنالدوم، هيندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة ليفربول