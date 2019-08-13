مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت السوبر الأوروبي الريدز والبلوز

يستقبل ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول موعد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت حصري بلس ببطولة السوبر الأوروبي مساء الأربعاء.

تأهل ليفربول لخوض اللقاء بعد تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا عقب هزيمته لفريق توتنهام بهدفين دون رد فى المباراة النهائية، أما فريق تشيلسي فقد تأهل للمباراة بعد فوزه على مواطنه أرسنال في المباراة النهائية لبطولة أوروبا ليج بأربعة أهداف مقابل هدف.

يلا شوت مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت على قناة بي إن سبورت HD1 بتعليق المعلق التونسي المتألق عصام الشوالي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وكانت لجنة التحكيم بالاتحاد الأوروبي قد اختارت ستيفاني فرابارت وهي أول مرة في التاريخ تسند فيها إدارة مباراة السوبر الأوروبي لسيدة، ويساعدها مانويلا نيكولاس وميشيل أونيل.

حسب يلا شوت حصري من المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المواجهة ضد تشيلسي مباشر بتشكيل مكون من أدريان فى حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من فيرجيل فان دايك وربرتسون وماتيب، وفي الوسط كل من ميلنر وفابينيو وهندرسون وآرنولد وساديو ماني، وفي الهجوم محمد صلاح وفيرمينيو.

حسب يلا شوت بلس يغيب عن ليفربول الحارس المتألق أليسون بيكر بسبب الإصابة التي لحقت به فى المباراة الأولى للفريق بالدوري الانجليزي الممتاز ضد نوريتش سيتي.

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أما تشيلسي بقيادة مديره الفني فرانك لمبارد فمن المتوقع أن يخوض مباراة تشيلسي وليفربول مباشر بتشكيل مكون من كيبا في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من ازبلكويتا وكريستينسن وايمرسون وزوما، وفي الوسط كل من جورجينيو وكوفاسيتش وكانتى وباركلى وبيدرو، وفي الهجوم أبراهام.

ويحاول تشيلسي تحقيق الفوز في مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر لتعويض الجماهير بالتعثر المفاجئ في بداية بطولة الدوري ضد مانشستر يونايتد حيث تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة برباعية في افتتاحية المشوار.

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي السوبر الأوروبي

تابعونا قبل انطلاق مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرةـ، سيتم إضافة القنوات من تويتش قبل انطلاق اللقاء مباشرة.

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