سموحة يدخل في مفاوضات مع حارس طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسؤولو نادي سموحة في مفاوضات مع نادي طنطا للحصول على خدمات إسلام طارق حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . ويسعى سموحة لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم المقبل ، خاصة بعد رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري الي صفوف نادي الزمالك . Advertisements وكان مسؤولو طنطا قد طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن الحارس. كان فايز عريبي رئيس نادي طنطا قد أبدي موافقته على رحيل إسلام طارق خلال الفترة المقبلة.

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