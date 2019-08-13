سموحة يدخل في مفاوضات مع حارس طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسؤولو نادي سموحة في مفاوضات مع نادي طنطا للحصول على خدمات إسلام طارق حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ويسعى سموحة لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم المقبل ، خاصة بعد رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري الي صفوف نادي الزمالك .
وكان مسؤولو طنطا قد طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن الحارس.
كان فايز عريبي رئيس نادي طنطا قد أبدي موافقته على رحيل إسلام طارق خلال الفترة المقبلة.
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