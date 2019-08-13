شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 13 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار داخل النادي الاهلي منها ، الاتفاق مع مؤمن زكريا على عدم قيده محليا وفسخ عقده بالتراضي ، وفسخ عقد حمودي

الأهلي يتفق مع مؤمن زكريا على عدم قيده.. واللاعب يحتاج 3 أشهر للعلاج

http://www.youm7.com/4374047

اتفق مسئولو الأهلى مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق على عدم قيده فى قائمة الفريق المحلية ومنحه الاستغناء الخاص به وفسخ عقده بالتراضى فى ظل تعذر قيده خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

صور.. أمح يشارك أحمد الشيخ ذبح أضحية العيد

http://www.youm7.com/4373982

حرص المشجع الأهلاوي الشهير بـ"أمح "على مشاركة نجم الأهلى أحمد الشيخ ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

على معلول يغيب عن مران الأهلي وانتظام وليد سليمان

http://www.youm7.com/4373968

تغيب على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن التدريبات الجماعية للفريق المقامة الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واكتفى معلول بأداء بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة داخل صالة الجيم.

الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هشام محمد

http://www.youm7.com/4373896

دخل مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم فى الأهلى لضم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

سعد سمير ومحمد محمود يواصلان التأهيل في الأهلي

http://www.youm7.com/4373923

واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما مساء اليوم، الثلاثاء.

الأهلى لـ"محارب" بعد الانتقال للجونة: شكرًا

http://www.youm7.com/4373886

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعب إسلام محارب عقب رحيله عن القلعة الحمراء والانتقال إلى الجونة قائلاً: "نشكرك ونتمنى لك التوفيق فيما هو قادم".

غضب جماهير الأهلى من مارتن لاسارتى ومطالب برحيله

http://www.youm7.com/4373559

رغم نجاح الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى قيادة فريقه للفوز ببطولة الدورى العام، على الرغم من ابتعاد الفريق عن المنافسة فى معظم أوقات الموسم، بالإضافة لفوز الأهلى على الزمالك فى مباراة القمة بنهاية المسابقة، إلا أن الجماهير الحمراء لم تنسى للخواجة توديع الأهلى تحت قيادته لبطولة دورى أبطال أفريقيا بهزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى.

تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن فسخ التعاقد مع أحمد حمودى

http://www.youm7.com/4373670

قال أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى، إنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودى لاعب الفريق الأول لكرة القدم يقضى بإنهاء عقده بالتراضى، بناء على رغبة الطرفين وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

شاهد صالح جمعة يداعب جماهير الأهلى بـ"البليلة"

http://www.youm7.com/4373401

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عبر موقع فيس بوك، فيديو لصالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر مع أحد المشجعين.