شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يصرف النظر عن التعاقد مع حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس النظر عن التعاقد مع حسام حسن مدافع بتروجت بسبب مغالاة ناديه فى طلباتهم المادية والتمسك به للمشاركة معهم فى دورى القسم الثانى.

كان مسئولو المقاولون قد تقدموا بعرض مادى يقدر بـ500 ألف جنيه من أجل الحصول على خدمات مدافع بتروجت فى الوقت الذى طلب فيه مسئولى الأخير 4 ملايين جنيه للاستغناء عن اللاعب .

يذكر أن بتروجت هبط لدورى القسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة ، بينما حقق المقاولون العرب طفرة كبيرة فى الموسم الماضى باحتلاله المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.