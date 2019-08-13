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صور ..الزمالك يختتم مرانه استعدادًا لديكاداها بطل الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم نادي الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ملعبه بميت عقبة استعدادًا لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.             

شهد مران الزمالك الجماعى الذى أقيم اليوم الثلاثاء، عودة طارق حامد لاعب الوسط للمشاركة بشكل طبيعى فى التدريب بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الإثنين، فضلاً عن عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى بعد انتهاء إجازته.

كما شهد المران تألق لأيمن حفني فى مران الفريق إلى جانب مشاركة إسلام جابر الوافد الجديد من مصر المقاصة و  خوض عبد الله جمعة تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية حيث حصل على راحة من المران.

كما قاد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تدريبات خاصة للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، شمل التدريب على سرعة رد الفعل والمرونة الجسدية وظهر الحماس والتحدى بين الثلاث حراس.

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تدريبات نادي الزمالك

 

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حفني و الونش فى مران الزمالك

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محمد عبد الغني مدافع الزمالك

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طارق يحيي المدير الفني للزمالك

 

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تدريبات الزمالك استعداداً لبطل الصومال

 

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طارق حامد لاعب الزمالك

 

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حامد وحفني

 

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محمود علاء مدافع الزمالك

 

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طارق حامد و محمود الونش

 

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ساسي يعود لتدريبات الزمالك

 

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اسلام جابر لاعب الزمالك 

 

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