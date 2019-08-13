شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: "كناريا" و"معاذ" و"منصور" مش للبيع أو الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن الثلاثى محمود معاذ وكناريا ومحمود منصور لاعبو الفريق ليسوا للبيع أو الإعارة، مؤكدًا أنه يعتبرهم من الركائز الرئيسية للفريق ومتواجدين داخل تدريبات الفريق.
وأضاف عامر أن كل التقارير المقدمة من حسام حسن المدير الفنى للفريق تؤكد اعتماده عليهم وأنهم من العناصر الأساسية ولا توجد نية للتفريط فيهم.
وأشار رئيس سموحة إلى أنه يقوم بتدعيم الفريق ببعض العناصر التى تمتلك خبرة الدورى الممتاز وكذلك لا تكلف خزينة النادى أى أموال، فى الوقت الذى يقوم ببيع عدد من اللاعبين الذين لديهم الرغبة فى الرحيل بمبالغ تتناسب مع قيمتهم الفنية أمثال محمد أبو جبل ومحمد حمدى ذكى.
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