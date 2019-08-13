شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد نبيل "رامبو" الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة نادى الزمالك الرسمية بعيد ميلاد نبيل محمود الـ51، الشهير بـ "رامبو" لاعب ومدرب الفريق السابق. نبيل محمود من مواليد 13 أغسطس 1968 كان أحد لاعبى خط الدفاع للزمالك فى التسعينيات وشقيقه محمود محمود مدافع الأبيض أيضًا. Advertisements عمل نبيل محمود كمدرب فى الجهاز الفنى السابق للزمالك تحت قيادة الصربى نيبوشا ثم عمل مدرب عام مع خالد جلال وحصلا معًا على بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة.

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