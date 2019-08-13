شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بسيطة لأحمد الشيخ في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، للإصابة فى مران الفريق الذى يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة. وأصيب أحمد الشيخ فى كرة مشتركة مع أحد اللاعبين، وسارع طبيب الفريق بالنزول للملعب لعلاجه، وعاد لاستكمال المران بعد فترة قصيرة. يذكر أن الأهلى قد فاز على فريق «إطلع برة» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا أحرز كلاً من على معلول وأحمد الشيخ "هدف"، ووليد أزارو هدفين.

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