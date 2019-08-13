شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض "حمودى" لتأمين وسط الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودي صانع ألعاب الأهلى من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم منطقة وسط الفريق بلاعب خبرة . كان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات من أجل التعاقد مع محمد شريف لاعب وسط الأهلى الذى رفض العرض وفضل الانتقال لإنبى، وهو ما جعل مسئولى الدراويش ينتقلون للتفاوض مع أحمد حمودى الذى قام بفسخ عقده مع الأهلى بالتراضى وأصبح حرًا وهو ما يسهل من مهمة الإسماعيلى للتعاقد معه . Advertisements ويسعى مسئولى الإسماعيلى فى الوقت الراهن لإبرام 3 صفقات سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى المقرر انتهاؤه يوم 29 أغسطس الجارى .

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