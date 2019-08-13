الأهلي يتفق مع مؤمن زكريا على عدم قيده.. واللاعب يحتاج 3 أشهر للعلاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو الأهلى مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق على عدم قيده فى قائمة الفريق المحلية ومنحه الاستغناء الخاص به وفسخ عقده بالتراضى فى ظل تعذر قيده خلال الميركاتو الصيفى الجاري. ويحتاج مؤمن زكريا لفترة علاج لن تقل عن 3 أشهر بسبب معاناته من إصابة ستعيق عودته لتدريبات الأهلي. ويحسم التقرير الطبى موقف مؤمن زكريا النهائى سواء بالاستغناء عنه نهائيًا أو علاجه وقيده فى فترة انتقالات لاحقة.

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