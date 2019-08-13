شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه الإسماعيلى الجمعة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق بتروجت مع الإسماعيلى وديًا الجمعة المقبل فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادًا للدورى.

ويستعد بتروجت لدورى القسم الثانى الذى سيقام أوائل شهر أكتوبر المقبل، بينما يستعد الإسماعيلى للدورى الممتاز الذى سيقام منتصف سبتمبر المقبل .

Advertisements

كان بتروجت قد خاض العديد من المباريات الودية كان آخرها الفوز على وادى دجلة الجمعة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وقد أبرم مسئولو بتروجت العديد من الصفقات السوبر على رأسها أحمد رءوف مهاجم الفريق الأسبق وحسين حمدى مهاجم الترسانة وخالد عبد الرازق مدافع النجوم وثلاثى كوكاكولا إسلام كانو إيهاب عبد المحسن وأحمد الحسينى .