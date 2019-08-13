محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
واصل النادي الأهلي استعداداته لاستئناف بطولة كأس مصر بمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور الستة عشر على استاد برج العرب في الإسكندرية.
الأهلي خاض مرانه اليوم بدون الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود ووليد سليمان، حيث خضعوا لتدريبات استشفائية تمهيداً للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
محمد محمود تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في يناير الماضي لكنه وصلل للمراحل النهائية في الاستشفاء قبل العودة من جديد بصورة طبيعية.
وخاض سعد سمير بعض الفقرات التدريبية بالكرة لتأهيله للمشاركة في المران الجماعي، أما وليد سليمان فاكتفى بالتدريبات التأهيلية بالنادي الصحي "الجيم".
وخصص مارتن لاسارتي مدرب الفريق فقرة للتدريب على التسديد على المرمى بمشاركة كل اللاعبين من أجل زيادة فرص التسجيل لفريقه من طرق مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً لبيراميدز.. لاسارتي يدرب الأهلي على التسديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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