مران الزمالك.. انتظام ساسي و زيزو.. مشاركة حامد.. وتأهيل جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره ديكاداها الصومالي.

الزمالك يواجه ديكاداها الصومالي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران انتظام الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في التدريبات بعد عودته إلى القاهرة مساء الأمس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها.

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وفي نفس الوقت انتظم أحمد سيد زيزو لاعب الوسط المهاجم في تدريبات الفريق بعد حصوله على إجازة بمناسبة زفافه في الأيام الماضية.

وكذلك شهد المران مشاركة طارق حامد لاعب الوسط في المران بعدما حصل على راحة من مران أمس الاثنين.

وغاب عن التدريبات الثنائي المغربي محمد أوناجم وخالد بوطيب لسفرهما إلى المغرب والحصول على إذن الجهاز الفني.

وعلى هامش المران أدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية؛ حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم، وحصل على راحة من المران، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في وضع برنامج تاهيلي له لزيادة معدلات لياقته البدنية.