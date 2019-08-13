صفقة نيمار.. برشلونة يستعد بأكثر من سيناريو.. وباريس ينتظر "حرب" ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن إبراهيم:

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني المفاوضات من أجل حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إذاعة (آر إيه سي آي( الكتالونية في وقت سابق إلى توجه وفد من برشلونة اليوم الثلاثاء إلى باريس ليجري محادثات مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية حول هذا الموضوع.

وأوضحت الإذاعة أن الوفد الكتالوني يضم إريك ابيدال، المدير الرياضي لبرشلونة واندريه كوري، وسيط صفقات برشلونة في البرازيل، بالإضافة إلى خافيير بورداس، عضو مجلس إدارة النادي الكتالوني.

ووفقا لتقرير صحفي نُشر عبر "اي اس بي إن" الأمريكية، فإن برشلونة يستعد لتجهيز عرض بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة لترك ثنائي الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش من أجل ضم نيمار.

وأشار التقرير الى أن برشلونة سوف يحتاج لإقناع الثنائي للصفقة التبادلية مع نيمار بجانب دفع مقابل مادي لباريس سان جيرمان، الذي سبق ورفض عرضا بقيمة 60 مليون يورو وكوتينيو لترك نيمار.

ووفقا لمصادر "اي اس بي إن" فإن برشلونة يأمل في التفاوض مع باريس سان جيرمان باستخدام تبادل اللاعبين فقط دون دفع أي مقابل مادي، بالإضافة لكوتينيو وراكيتيتش، لا يمانع برشلونة من إضافة الفرنسي عثمان ديمبلي والبرتغالي سيميدو، رغم أن الأخير غير قابل للبيع.

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مصادر الوكالة الأمريكية أشارت الى عدم وجود رغبة من باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات راكيتيتش، لكنها تضغط من أجل ادراج سيميدو ضمن الصفقة.

وأشار التقرير، أن الاجتماع الجاري بين مسؤولي برشلونة وسان جيرمان لم يشهد تقدما كبيرا ويعتبره مسؤولي برشلونة أول خطوة في التفاوض حول استعادة نيمار، وسط ترقب من باريس سان جيرمان لموقف ريال مدريد، وهناك انتظار لمزايدة تٌشعل الصراع حول اللاعب.

برشلونة مازال يعتقد أن الصفقة معقدة للغاية، لكن لديهم ثقة أن الصفقة قريبة من الحسم لكون ريال مدريد لا يستطيع تلبية مطالب باريس سان جيرمان.

وتحدث التقرير، عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في التعاقد مع نيمار، لكن أشارت الى صعوبة الأمر لكون ريال مدريد فشل في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو هدف زين الدين زيدان الأول، وبالتالي من غير المرجح ضم نيمار.

"اي اس بي ان" أكدت أن ريال مدريد مازال في الصورة بشأن صفقة نيمار، بفضل علاقة رئيس الريال ووالد نيمار، لكن اللاعب لديه رغبة أكبر في العودة لكامب نو، واختتمت بأن رئيس برشلونة يستعد بأكثر من سيناريو لتأمين الصفقة رغم أن الوضع المالي ليس في أفضل حالاته.

وكان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان صرح في مقابلة مع قناة "او ماي جول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.