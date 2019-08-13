بالفيديو.. صلاح يبحث عن هدفه السادس أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لإحدى اهم المواجهات في مسيرته الاحترافية، عندما يواجه فريق تشيلسي، في مواجهة السوبر الأوروبي، التي تحتضنها مدينة اسطنبول التركية، في التاسعة مساء غد الأربعاء.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد غياب امتد لأربعة عشر عامًا، بينما تُوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في الموسم ذاته، ليتأهل الفريقان الإنجليزيان للسوبر الأوروبي.

صلاح له سجل حافل بالأهداف خلال مشاركاته أمام تشيلسي، ويملك 5 أهداف ثلاث منها كانت بقميص بازل السويسري وهدفين مع ليفربول الإنجليزي.

افتتح صلاح أهدافه في شباك تشيلسي، حين كان لاعبا لصفوف بازل السويسري، وجاء الهدف في مسابقة الدوري الأوروبي، في موسم 2012-13، في لقاء انتهى بفوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

هدف صلاح الثاني بقميص بازل ضد تشيلسي في لقاء كان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-14 في لقاء انتهى لصالح فريق صلاح بهدفين لهدف.

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الهدف الثالث لصلاح في شباك تشيلسي كان بقميص بازل وسجل في دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-14 ، في اللقاء الذي فاز به فريق صلاح بهدف دون رد.

أول أهداف محمد صلاح بقميص ليفربول في صفوف تشيلسي والرابع له على مدار مشواره كانت في عام 2017 ، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيحابي بهدف لكل فريق.

وسجل صلاح خامس أهداف في شباك تشيلسي يوم 14 إبريل 2019 بالدوري الإنجليزي، حين سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس.