بتفويض مثير للجدل.. فيفا يوجه صدمة لكبار أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية أجنبية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أرسل خطابات إلى 54 اتحاد أفريقي محلي، للتوقيع على تفويض يقضي ببيعه لحقوق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 و2026 بشكل مركزي ودون الرجوع لكل اتحاد بشكل منفصل.

موقع إنسايد ورلد فوتبول، أكد على أن الخطاب الذي جاء بتوقيع فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، شهد منح الاتحادات الأفريقية مهلة حتى 21 أغسطس الجاري من أجل التوقيع على التفويض الذي جاء من ورقة واحدة فقط.

ووفقًا لما ذكره الموقع، فإن الخطاب نص على "جميع الحقوق الإعلامية الأولى، الثانية والثالثة والتي تتضمن البث المباشر، المُعاد والتغطية المختصرة، وعلى جميع المنصات لجميع مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 و2026 بما فيها الأدوار التمهيدية، سيتم تسويقها مركزيًا بواسطة فيفا".

وتضمن الخطاب أيضًا "جميع الإيرادات الصافية من حقوق الإعلام التي يتم تسويقها مركزيًا بعد خصم كافة المصاريف، سيتم توزيعها بشكل كامل بين 54 اتحادًا أفريقيًا من أعضاء الاتحاد وأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأوضح الموقع، أن التفويض الذي أرسله فيفا سيؤدي بدوره إلى زيادة الأموال التي ستحصل عليها الاتحادات الصغيرة في أفريقيا، مما سيقلص من الأموال التي تجنيها اتحادات كبرى مثل جنوب أفريقيا، مصر، المغرب، الجزائر والكاميرون.

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ويأتي النقص في أرباح الاتحادات الأفريقية الكبرى بسبب اعتمادها في السابق على بيع مبارياتها بشكل منفصل، وهو ما لن يحدث مستقبلًا في ظل أحقية فيفا وحده ببيع حقوق المباريات بداية من الأدوار التمهيدية وحتى النهاية.

ونشر الموقع تصريحات لأحد روؤساء الاتحادات المحلية الكبرى في أفريقيا -تحفظ على ذكر اسمه-، حيث قال خلالها: "أنا في حالة صدمة من هذه الصيغة، هل يتوقعون أننا سنتنازل عن حقوقنا في عائد بث تصفيات كأس العالم خلال ثمانية أيام فقط؟!".

وأكمل: "هذا أمر رئيسي يُطلب منا، ونحن بحاجة إلى أن نأخذ وقتنا لدراسته من الناحية القانونية وللحصول على المشورة الصحيحة، من أجل الوصول إلى أفضل صيغة مالية لاتحاداتنا".

واختتم: "ما أراه من هذا التعاقد يشير إلى زيادة المخاوف لدينا من تدخل فيفا في الشئون الأفريقية بشكل استعماري، الجميع يخشى التحدث علنًا خوفًا من الانتقام، هذه الطريقة ليست بالصحيحة لإتخاذ قرارات هامة كهذه".

وعلق شيهو ديكو النائب الثاني لرئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم على التفويض، حيث قال: "أعتقد أن الكرة الأفريقية ستستفيد بشكل عظيم من هذا التعاقد، إنها الطريقة الصحيحة لمثل هذه الأمور ونحن ندعمها".

واختتم: "أثق أن نيجيريا ستربح الكثير من الأموال وستزداد نسبتها من بيع هذه الأرباح ولا أظن أنها ستقل عما كنا عليه في السابق.