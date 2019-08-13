حسمت أربعة أندية عربية تأهلهم بشكل رسمي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد أن أسدل الستار على دور الـ16 بالبطولة القارية، بتأهل8 فرق من بينها 4 أندية عربية.
وتأهلت 4 أندية عربية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهي الهلال والاتحادوالنصر من السعودية والسد القطري.
بالإضافة إلى كلا من: أوراوا الياباني، شنغهاي الصيني، كاشيما الياباني، جوانزو الصيني.
ويلعب الهلال أمام الاتحاد السعودي في دور الـ8 ببطولة آسيا، في قمة عربية منتظرة، بينما يواجه النصر السعودي السد القطري.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أندية عربية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.