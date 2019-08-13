4 أندية عربية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حسمت أربعة أندية عربية تأهلهم بشكل رسمي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بعد أن أسدل الستار على دور الـ16 بالبطولة القارية، بتأهل

8 فرق من بينها 4 أندية عربية.

وتأهلت 4 أندية عربية إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهي الهلال والاتحاد

والنصر من السعودية والسد القطري.

بالإضافة إلى كلا من: أوراوا الياباني، شنغهاي الصيني، كاشيما الياباني، جوانزو الصيني.

ويلعب الهلال أمام الاتحاد السعودي في دور الـ8 ببطولة آسيا، في قمة عربية منتظرة، بينما يواجه النصر السعودي السد القطري.