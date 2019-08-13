إنبي ينفي التفاوض لضم "عفيفي" من بتروجيت

نفى مصدر بنادي إنبي وجود أي مفاوضات لضم الجناح الأيسر لبتروجيت أحمد عفيفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الانتقالات الصيفية الحالية. أكد المصدر أن النادي اكتفى بضم لاعبين فقط من بتروجت وهما حميدو ماو واحمد العجوز. من بتروجت وهما حميدو ماو واحمد العجوز. وأضاف أنه لايوجد مشكلة في هجوم انبي لوجود الثلاثي عمرو بسام والهايتي جونتيل وعرفة السيد.

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