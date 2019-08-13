مانشستر سيتي يرد على عقوبة الفيفا في بيان رسمي

حرص مسئولو نادي مانشسر سيتي الإنجليزي على إصدار بيان رسمي، عقب توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية على بطل البريميرليج، قيمتها 370 ألف فرانك سويسري.

وجاء بيان مانشستر سيتي على النحو التالي:

"النادي يؤكد انه تلقّى اليوم تحذير وغرامة قدرها 370,000(فرنك سويسري) من لجنة فيفا، عقب مخالفة القوانين للتعاقد مع اللاعبين تحت سن 18 سنة، ويتحمل النادي مسؤولية الانتهاكات التي حصلت نتيجة للتفسير الخاطيء للوائح المعنية، وقعت جميع الانتهاكات قبل

ديسمبر 2016".

واختتم مانشستر سيتي البيان: "يقدر النادي جهود فيفا الحالية لضمان حماية اللاعبين القاصرين، ونؤكد أن السيتي تعاون بشكل كامل مع التحقيقات وتعامل مع الحقائق بكل شفافية".

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وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قررت توقيع غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي، بسبب مخالفات في التعاقد مع لاعبين يقل أعمارهم عن 18 عامًا، قدرها 370 ألف

فرانك سويسري بسبب حماية اللاعبين القصر.

وذكر الفيفا في بيان رسمي أن مانشستر سيتي قد انتهك لوائح الفيفا الخاصة بالصفقات، وأخذت اللجنة التأديبية في الاعتبار حقيقة أن النادي الإنجليزي تحمل المسئولية، وتم تغريم النادي 370 ألف فرانك سويسري.

ونجا مانشستر سيتي من عقوبة الإيقاف من إبرام أي تعاقدات في سوق الانتقالات المقبلة، بسبب كسر قواعد اللعب المالي النظيف، ليكتفي الفيفا بغرامة مالية فقط.

وتعرض تشيلسي منذ فترة بالحرمان من قيد لاعبين في موسمي انتقالات بسبب نفس أزمة مانشستر سيتي، إلا أن تحمل حامل لقب الدوري الإنجليزي المسئولية، جعل الفيفا يكتفي بغرامة مالية فقط.