نجح فريق الهلال السعودي في اقتناص بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة أمام مواطنه الأهلي بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، في إيابدور الـ16 بالبطولة القارية.
سجل العسيري لاعب الأهلى السعودي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.
كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح فريق الهلال الذي حقق فوزًا كبيرًا على الأهليبأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16، وبذلك يتأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليواجه الاتحاد.
يلعب الهلال أمام الاتحاد السعودي في دور الـ8 ببطولة آسيا، في قمة عربية منتظرة.
يذكر، أن 4 أندية عربية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهي الهلال والاتحاد والنصر من السعودية والسد القطري.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الخسارة أمام الأهلي.. الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.