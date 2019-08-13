ضربة قوية جديدة لفريق ليفربول قبل قمة تشيلسي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة جديدة قبل مواجهة نظيره تشيلسي، في المباراة المقرر لها غد الأربعاء، على ملعب فودافون أرينا، في مدينة إسطنبول على أرض دولة تركيا، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 م. ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 م. ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول خرج من تدريبات الريدز اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة. تدريبات الريدز اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة. أضافت الصحيفة أن كيتا عانى من مشكلة عضلية في تدريبات، اليوم الثلاثاء، مع الريدز في فودافون بارك، وأن اللاعب صاحب الـ24 عامًا توجه بعدها إلى النفق مباشرة مع طبيب الريدز، لتلقي العلاج.

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