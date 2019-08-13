فيفا يوقع غرامة مالية على مانشستر سيتي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب مخالفات في التعاقد مع لاعبين يقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقعت اللجنة عقوبة مالية على حامل لقب الدوري الإنجليزي غرامة مالية قدرها 370 ألف فرانك سويسري

بسبب حماية اللاعبين القصر.

ذكر الفيفا في بيان رسمي أن مانشستر سيتي قد انتهك لوائح الفيفا الخاصة بالصفقات، وأخذت اللجنة التأديبية في الاعتبار حقيقة أن النادي الإنجليزي تحمل المسئولية، وتم تغريم النادي 370 ألف فرانك سويسري

نجا مانشستر سيتي من عقوبة الإيقاف من إبرام أي تعاقدات في سوق الانتقالات المقبلة، بسبب كسر قواعد اللعب المالي النظيف، ليكتفي الفيفا بغرامة مالية فقط.

تعرض تشيلسي منذ فترة بالحرمان من قيد لاعبين في موسمي انتقالات بسبب نفس أزمة مانشستر سيتي، إلا أن تُحمل حمال لقب الدوري الإنجليزي المسئولية، جعل الفيفا يكتفي بغرامة مالية فقط.