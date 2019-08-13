أيمن طاهر يقود تدريبات حراس الزمالك

قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة للثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، شمل التدريب على سرعة رد الفعل والمرونة الجسدية وظهر الثلاثي في حالة حماس شديد بالتدريبات. جبل ومحمد صبحي، شمل التدريب على سرعة رد الفعل والمرونة الجسدية وظهر الثلاثي في حالة حماس شديد بالتدريبات. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا المقررة إقامتها الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب.

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