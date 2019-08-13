أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى أن الجهاز الفنى لديه ثلاث أهداف من معسكر الفريق الذى سينطلق فى مدينة السادس من أكتوبر اعتبارًا من يوم غد الأربعاء ويتخلله وديات مع فرق حرس الحدود وبتروجيت وكوكاكولا.
قال المنياوي إن أول أهداف المعسكر تكمن فى الحفاظ على تركيز اللاعبين بجانب تحقيق مزيد من الاستقرار الفنى والوقوف على العناصر التى سيتم الاعتماد على جهودهابشكل أساسى ومن مقاعد البدلاء.
أضاف مدير الكرة للدراويش ثالث الأهداف تكون حول رصد نواقص الفريق والعمل على اكتمالها، مشيرًا أنهم لم يستقروا حتى الأن على اللقاء الودى الرابع الذى نفضل أن يكون أمام فريق من الدورى الممتاز.
بسؤاله عن موعد لقاء الذهاب بالإسماعيلية مع أهلى بنى غازى قال مديرالكرة للدراويش إن اتحاد الكرة خاطب الاتحاد العربى بشأن تأجيل المباراة إلى يوم 13 سبتمبر بدلًا من 6 ولم يصلهم الرد حتى الأن بشكل رسمى.
اختتم قائلًا إن هناك سببًا يزيد من صعوبة المباراة وهو المجهول لأن الدورى الليبى غير مذاع كل مبارياته عبر الشاشات، مشيرًا أنهم سوف يتحدثوا مع مسئولين من تونس للحصول على التسجيلات الخاصة بالفريق.
يستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية" للأندية الأبطال والدورى المصرى اعتبارًا من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يحدد أهداف معسكر 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.