كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفربقيا سينعقد غد الأربعاء. دوري أبطال أفربقيا سينعقد غد الأربعاء. قال عامر، إن الاجتماع سيعقد ظهرًا بحضور قيادات مديرية أمن الإسكندرية ومندوب من الزمالك للاتفاق على ترتيبات إقامة المباراة. مديرية أمن الإسكندرية ومندوب من الزمالك للاتفاق على ترتيبات إقامة المباراة. كانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لمدرجات ملعب برج العرب الذي يستضيف اللقاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.