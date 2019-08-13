عبدالله جمعة يخوض تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

خاض عبدالله جمعة ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، ولم يشارك في التدريبات الجماعية حيث حصل على

راحة من المران، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في وضع برنامج تاهيلي له لزيادة معدلات لياقته البدنية.

يستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا المقررة إقامتها الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب.