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رياضة | لقطة إنسانية.. محمد صلاح يستجيب لرغبة طفل مبتور القدمين (فيديو)

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حرص محمد صلاح نجم الإنجليزي على تلبية رغبة طفل مبتور القدمين طلب اللعب معه لدى وصوله إلى تركيا استعدادًا لمباراة السوبر الأوروبي غدًا أمام الإنجليزي.

 

وظهر محمد صلاح وهو يلعب مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين   ولاقى الفيديو الإعجاب الشديد عبر نشره على صفحة ليفربول عبر انستجرام.

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ويلعب ليفربول مع تشيلسي غدًا مباراة السوبر الأوروبي في تركيا.

 

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