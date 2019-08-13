رياضة | إيهاب أمين يفتتح الدورة الدولية للجمباز بالمركز الأوليمبى بمشاركة 86 مدربا ومدربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب أمين يفتتح الدورة الدولية للجمباز بالمركز الأوليمبى بمشاركة 86 مدربا ومدربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتح الدكتور إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز اليوم الثلاثاء الدورة الدولية للمدربين للمستوي الأول ، وذلك بالمركز الأوليمبي لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، والتى تقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 أغسطس الجارى بنادى وأدى دجلة بالمعادى والمركز الأوليمبى تحت إشراف الدكتورة نهاد زايد مدير عام الإتحاد ، في أفرع الجمباز الفني رجال والجمياز الفني آنسات والجمياز الإيقاعي بمشاركة 86 مدربا ومدربة، من دول كرواتيا وبلاروسيا وتونس والمغرب والجزائر والصين ونيجيريا ولبنان واليمن وبلغاريا وألمانيا وكولومبيا بالإضافة إلى عدد من المدربين المصريين ، كما يتواجد 5 خبراء للعبة من البرازيل وإنجلترا وكولومبيا وبلغاريا وألمانيا.

يأتي ذلك في إطار خطة الإتحاد المصري للجمباز لتطوير الكوادر والمدربين والإطلاع علي احدث سبل التدريب فى العالم والإستعانة بأفضل خبراء اللعبة ، وتطوير الاداء الفني للمدربين وأطلعهم علي كل ما هو جديد في مجال تدريب الجمباز وكل مستجدات وأحدث طرق التدريب المتبعة فى العالم .