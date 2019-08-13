رياضة | ليفربول يتلقي ضربة موجعة قبل السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتلقي ضربة موجعة قبل السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي نادي ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق تشيلسي، غدًا الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن اللاعب الغيني "نابي كيتا" غادر تدريبات ليفربول مبكرًا في اسطنبول، وذلك بعدما شعر بآلام عضلية، ولم يتمكن من استكمال المران الأخير قبل مباراة فريقه ضد تشيلسي غدًا.

وقال الصحفي الإنجليزي ديفيد مادوك: " نابي كيتا سار برفقة طبيب الفريق وذهبا إلى النفق، الأخبار لا تبدو جيدة، الإصابة قد تكون تجدد لإصابته السابقة".

ويلتقي ليفربول مع نظيره تشيلسي في تمام التاسعة مساء غدًا الأربعاء، علي ملعب "فودافون آرينا" في اسطنبول، بكأس السوبر الأوروبي.