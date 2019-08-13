رياضة | كلوب يحذر من تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يحذر من تشيلسي قبل موقعة السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، إن "تشيلسي سيخوض تحدياً حقيقياً أمام فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم غداً الأربعاء رغم هزيمته 0-4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى للدوري الانجليزي الممتاز".

وكانت انطلاقة المدرب فرانك لامبارد مع تشيلسي مؤسفة عقب استقبال ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لكن كلوب امتدح قدرات منافسه بطل الدوري الأوروبي.

وأبلغ كلوب مؤتمراً صحافياً قبل مواجهة فريق لامبارد في إسطنبول ‭"‬اذا كان البعض يعتقد أن تشيلسي لن يكون منافساً حقيقياً فلا يمكنني مساعدة هؤلاء. نحترم تشيلسي كثيراً.

"اذا كنت تكتفي بنتيجة مباراتهم ضد يونايتد فأنت لا تعرف كيف كان يسير اللقاء".

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وأشار إلى أن تشيلسي يحتفظ بأسلوب لعب واضح.

وأضاف: "إنه فريق مرن ولديه خيارات متعددة وأنا معجب بما شاهدته منهم لكنه خسر 0-4 وهذا درس قاس.

"يونايتد كان حاسماً وهذه هي كرة القدم لكن لن نقلل من احترامنا لفريق خسر برباعية من يونايتد خاصة أنه لعب بشكل جيد حقاً في أول 60 دقيقة".

وتابع: "اعتقد أن لامبارد أظهر العام الماضي (خلال تدريب ديربي كاونتي في الدرجة الثانية) أنه مدرب جيد جداً لأنه غير ديربي تماماً‭ ‬ويلعب كرة راقية ويعتمد على الضغط العالي. ستكون مباراة مثيرة وتحدياً قوياً".