رياضة | فرجاني ساسي ينتظم في تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي ينتظم في تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الأبيض الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعاد ساسي من تونس بالأمس عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي شاركوفيها رفقة المنتخب التونسي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.